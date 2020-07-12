Вассерман считает, что США пытаются «захватить мир» при помощи соцсетей
12 июля 2020, 13:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Анатолий Вассерман уверен, что Соединенные Штаты при помощи соцсетей хотят увеличить сферу своего влияния. Из-за этого Вашингтон стремится подчинить себе «неподконтрольные» сайты.
По мнению интеллектуала, именно из-за этого в США начали «войну» против TikTok. Ранее Майк Помпео предложил запретить эту соцсеть на территории Соединенных Штатов.
«Открытым текстом напоминаю: спецслужбы СГА давно собирают данные пользователей всего мира. И пользуются ими. А вот Китаю - нельзя! АНБ и ЦРУ хотят монополии на суперсовременные инструменты манипуляции сознанием и разведки», - сказал Вассерман.
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