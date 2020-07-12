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Вассерман считает, что США пытаются «захватить мир» при помощи соцсетей

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Вассерман считает, что США пытаются «захватить мир» при помощи соцсетей
Анатолий Вассерман. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Pravda Komsomolskaya

Анатолий Вассерман уверен, что Соединенные Штаты при помощи соцсетей хотят увеличить сферу своего влияния. Из-за этого Вашингтон стремится подчинить себе «неподконтрольные» сайты.

По мнению интеллектуала, именно из-за этого в США начали «войну» против TikTok. Ранее Майк Помпео предложил запретить эту соцсеть на территории Соединенных Штатов.

«Открытым текстом напоминаю: спецслужбы СГА давно собирают данные пользователей всего мира. И пользуются ими. А вот Китаю - нельзя! АНБ и ЦРУ хотят монополии на суперсовременные инструменты манипуляции сознанием и разведки», - сказал Вассерман.

АБ

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