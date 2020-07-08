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Трамп подтвердил, что TikTok в США может быть запрещен

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп подтвердил, что TikTok в США может быть запрещен
TikTok, pixabay.com

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил слова госсекретаря страны Майка Помпео о том, что Вашингтон сейчас рассматривает возможность запретить работу китайского приложения TikTok в США.

Трамп в беседе с журналистами подчеркнул, что власти Соединенных Штатов действительно рассматривают данный вопрос. Глава страны добавил, что речь идет о "большом бизнесе" и отметил, что все случившееся с Китаем и с коронавирусом, а также "то, что КНР сделала со всем миром" – возмутительно.

Дональд Трамп уточнил, что запрет TikTok в США является одним из многих" вариантов" ответа на пандемию COVID-19, которую якобы не сдержали китайские власти.

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