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Помпео: США рассматривают возможность запрета TikTok в стране

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Помпео: США рассматривают возможность запрета TikTok в стране
госсекретарь США Майк Помпео, Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в беседе с журналистами заявил, что руководство страны в настоящий момент рассматривает возможность запретить работу китайского приложения TikTok.

Помпео подчеркнул, что американские власти серьезно относятся к вопросу возможного запрета китайских социальных сетей.

Отвечая на вопрос о том, порекомендовал ли бы он устанавливать на смартфонах TikTok, госсекратарь США сообщил, что советовал бы использовать данное приложение исключительно в том случае, если люди хотят, чтобы их личные данные попали "в руки Коммунистической партии Китая".

ЕТ

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