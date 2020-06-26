Си Цзиньпин против Тик-Тока. Китай расширяет своё влияние в подконтрольных сетях

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26 июня 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Правящая партия КНР всё жёстче и жёстче реагирует на инакомыслие и свободное мышление. Даже «Tik-Tok» и то пришёлся не по нраву руководству Си Цзиньпина. С такими темпами весь китайский интернет скоро станет полностью контролируемым. Уже сейчас местные жители не чувствуют себя свободно даже в сетях, не говоря уже про повседневную жизнь. Администрация КПК по киберпространству недавно оштрафовала владельцев компании «Byte Dance». Именно эта компания владеет приложениями «Tik-Tok» и отвечает за их обновление. Санкции наложили из-за присутствия якобы вульгарного контента, который не соответствует нормам социализма.

КПК заявляет, что данные видеоплатформы отходят от основных ценностей социализма, построенного «великими вождями» Поднебесной. Они упрекают «нарушителей закона» и обвиняют их в попустительстве распространения порнографических материалов и рекламе азартных онлайн-игр. Власти считают, что подобное может сильно развратить молодёжь и заставить её отклониться от государственной идеологии. При этом действующую правительственную систему в КНР едва ли стоит приравнивать к социалистической. Почти вся власть сосредоточена в руках одного Си Цзиньпина, который уже тянет скорее на нового императора Поднебесной.

В последнее время Китай особенно сильно «закручивает гайки» везде и во всём. Вместо того, чтобы держаться в тиши, КНР ведёт себя крайне агрессивно. Всё время вводятся какие-то новые запреты и ограничения. Почти постоянно идут рассуждения о полном захвате контроля над Гонконгом и Тайванем. Всё это вызывает бурное недоумение у демократически настроенных мировых политиков.