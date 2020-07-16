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Появилось экстренное заявление ДНР о новой контратаке ополчения по ВСУ в Донбассе

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось экстренное заявление ДНР о новой контратаке ополчения по ВСУ в Донбассе
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Ополченцы ДНР нанесли новый ответный удар по военнослужащим Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Об этом говорится в экстренном заявлении, распространенном некоторое время назад пресс-службой Народной милиции самопровозглашенной республики.

В информации, предоставленной Народной милицией, отмечается, что силовики из 79-й бригады ВСУ обстреляли поселок шахты «Трудовская». В результате получили ранения двое местных жителей, повреждены два дома и школа.

В ходе контратаки, приведшей к подавлению огневой активности противника, ополченцам удалось ликвидировать одного бойца ВСУ. Еще трое ранены.

Ранее сообщалось, что Михаил Погребинский, украинский политолог, раскрыл выгоду Вашингтона от продолжения вооруженного противостояния на территории Донбасса.

ДЦ

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