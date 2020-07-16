Появилось экстренное заявление ДНР о новой контратаке ополчения по ВСУ в Донбассе

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16 июля 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Ополченцы ДНР нанесли новый ответный удар по военнослужащим Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Об этом говорится в экстренном заявлении, распространенном некоторое время назад пресс-службой Народной милиции самопровозглашенной республики.

В информации, предоставленной Народной милицией, отмечается, что силовики из 79-й бригады ВСУ обстреляли поселок шахты «Трудовская». В результате получили ранения двое местных жителей, повреждены два дома и школа.

В ходе контратаки, приведшей к подавлению огневой активности противника, ополченцам удалось ликвидировать одного бойца ВСУ. Еще трое ранены.

Ранее сообщалось, что Михаил Погребинский, украинский политолог, раскрыл выгоду Вашингтона от продолжения вооруженного противостояния на территории Донбасса.