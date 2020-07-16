Зеленский призвал украинцев сплотиться, чтобы вернуть территории и противостоять «российской агрессии»

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский. Фото: globallookpress.com/ Photographer Danil Shamkin

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность возвращения в состав страны потерянных территорий. Президент заявил, что для этого все украинцы должны объединиться.

«Я уверен, шанс достичь этого у нас, украинцев, есть только в одном случае — если все мы объединимся, как и 30 лет назад», - сказал Зеленский. Он выразил мнение, что в 1990 году украинские политики оказались «примером единства и мудрости», хотя и имели противоречивые взгляды. Президент добавил, что современным властям не мешало бы у них поучиться.

Не обошел стороной Зеленский и тему «российской агрессии». По его словам, именно это и должно сплотить украинцев. «Дорогие друзья, хватит ссор и раздора, хватит манипуляций и политических игрищ, хватит делить украинцев и делиться самим на власть или оппозицию, левых, правых, красных или синих», - сказал он.