Зеленский призвал украинцев сплотиться, чтобы вернуть территории и противостоять «российской агрессии»
16 июля 2020, 18:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность возвращения в состав страны потерянных территорий. Президент заявил, что для этого все украинцы должны объединиться.
«Я уверен, шанс достичь этого у нас, украинцев, есть только в одном случае — если все мы объединимся, как и 30 лет назад», - сказал Зеленский. Он выразил мнение, что в 1990 году украинские политики оказались «примером единства и мудрости», хотя и имели противоречивые взгляды. Президент добавил, что современным властям не мешало бы у них поучиться.
Не обошел стороной Зеленский и тему «российской агрессии». По его словам, именно это и должно сплотить украинцев. «Дорогие друзья, хватит ссор и раздора, хватит манипуляций и политических игрищ, хватит делить украинцев и делиться самим на власть или оппозицию, левых, правых, красных или синих», - сказал он.
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