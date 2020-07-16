В Кении выросло количество детских браков

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16 июля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

африканские дети на фото Globallookpress.com/ Thomas Frey

Кениец дважды за один месяц выдал 12-летнюю дочь замуж. В этой стране детские браки стали распространенным явлением. Из-за коронавируса их количество выросло.

Девочка уже спасена. Активисты движения «За права детей» сумели поднять бучу и привлекли внимание властей. Один из местных жителей за один только месяц дважды выдал замуж свою 12-летнюю дочь.

«Отец девочки в округе Нарок к западу от столицы Найроби заставил ее выйти замуж за 51-летнего, а затем за 35-летнего мужчину», — сообщил телеканал Fox news: «Отец отдал ее старику в мужья. У нее не было другого выбора, кроме как выйти замуж за молодого человека».

Детские браки в Кении распространены. Пандемия быстро распространяется по африканскому континенту. Это усложнило и без того сложную ситуацию в Африке. Люди голодают. Для многих родителей перспектива получить в приданное двух-трех коров кажется заманчивой. Поэтому они отдают своих юных дочерей замуж.