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В Британии считают, что Меган Маркл захотела переехать в США, чтобы стать там президентом

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Британии считают, что Меган Маркл захотела переехать в США, чтобы стать там президентом
Меган Маркл. Фото: соцсети

Исследователь королевской семьи Беверли Тернер считает, что супруга принца Гарри Меган Маркл готова попробовать себя в роли президента Соединенных Штатов.

Тернер уверена, что Маркл давно нацелилась на пост главы США, и именно из-за этого она уговорила мужа не только переехать в Америку, но и снять с себя полномочия члена королевской семьи, передает КП. «Она будет баллотироваться в президенты, я не сомневаюсь в этом… У меня есть достаточно точные авторитетные данные по этому поводу. Президенты могут быть и хуже, я хотела бы видеть женщину смешанной расы в Белом доме», - заявила Тернер. Она добавила, что не знает, примет ли Маркл участие в ближайших выборах или дождется другого шанса.

АБ

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