Инсайдер: после рождения ребенка Меган Маркл страдала от депрессии и лишнего веса

Аргументы Недели → В мире 13+

8 июля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Меган Маркл, I-Images/Keystone Press Agency

Королевский инсайдер сообщил журналистам, что после рождения сына Арчи Меган Маркл страдала от депрессии и не могла смириться с появившимся лишним весом. Она редко выходила из дома и посещала только необходимые официальные мероприятия.

Источник уверяет, что герцогиню Сассекскую успокаивало только поедание сладкой выпечки. Именно это якобы привело к тому, что Меган долгое время после родов не могла прийти в форму и в общей сложности набрала 16 кг, что также доставляло ей неудобства.

Многие действительно заметили, что жена британского принца Гарри не торопилась избавляться от лишнего веса в отличие от стремительно худевшей после рождения каждого из троих детей Кейт Миддлтон. В частности, на премьеру фильма "Король Лев" Меган пришла в платье, которое было явно ей мало.