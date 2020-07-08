Инсайдер: после рождения ребенка Меган Маркл страдала от депрессии и лишнего веса
8 июля 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: woman.ru
Королевский инсайдер сообщил журналистам, что после рождения сына Арчи Меган Маркл страдала от депрессии и не могла смириться с появившимся лишним весом. Она редко выходила из дома и посещала только необходимые официальные мероприятия.
Источник уверяет, что герцогиню Сассекскую успокаивало только поедание сладкой выпечки. Именно это якобы привело к тому, что Меган долгое время после родов не могла прийти в форму и в общей сложности набрала 16 кг, что также доставляло ей неудобства.
Многие действительно заметили, что жена британского принца Гарри не торопилась избавляться от лишнего веса в отличие от стремительно худевшей после рождения каждого из троих детей Кейт Миддлтон. В частности, на премьеру фильма "Король Лев" Меган пришла в платье, которое было явно ей мало.
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