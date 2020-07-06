Меган Маркл и принц Гарри начали избавляться от королевской символики

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6 июля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: соцсети

Принц Гарри и Меган Маркл завершают все свои «королевские» проекты. Знаменитая пара закрывает всю деятельность, в которой присутствует словосочетание Susseх Royal. После решения супругов выйти из королевской семьи, Елизавета II запретила им использовать упоминания о короне.

Бывшие герцог и герцогиня Сассекские решили официально распустить благотворительную организацию «Сассекский королевский благотворительный фонд», а также связанную с ней компанию. Пара поблагодарила попечителей фонда и объявила, что организация, которой управляли лично Гарри и Меган, будет расформирована в течение года, передает Мир24.