Подруга Меган Маркл рассказала, что супруга принца Гарри с детства манипулирует людьми

Девушка по имени Нинаки Придди, которая в детстве дружила с Меган Маркл, рассказала, что супруга принца Гарри уже с малых лет пыталась манипулировать окружающими, и ей часто это удавалось.
Придди заявила, что сейчас Меган Маркл с той же легкостью манипулирует своим супругом британским принцем Гарри, однако он этого даже не замечает. Также подруга знаменитости утверждает, что после сериала «Форс-мажоры» Маркл забыла про старых друзей.
Многие уверены, что Гарри стало некомфортно жить после переезда из Великобритании в США. В Соединенном Королевстве у принца остались друзья, близкие и больной отец. Тем временем после переезда в Калифорнию паре пришлось изолироваться дома из-за пандемии коронавируса.
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