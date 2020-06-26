Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу

26 июня 2020, 12:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мир24
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл устроились на работу в Нью-Йорке. Известно, что они подписали контракт c компанией Harry Walker Agency, которая занимается организацией публичных выступлений.
Отмечается, что теперь Гарри и Меган Маркл будут выступать на различных мероприятиях с лекциями и напутствиями, гонорар за один такой доклад составляет около миллиона долларов. При этом работать супруги будут вместе. Темы их выступлений будут касаться вопросов расовой справедливости, окружающей среды и психического здоровья.
Напомним, что это первая оплачиваемая должность принца после его отказа от королевского титула.
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