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Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу
фото: принц Гарри и Меган Маркл, Pool/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл устроились на работу в Нью-Йорке. Известно, что они подписали контракт c компанией Harry Walker Agency, которая занимается организацией публичных выступлений.

Отмечается, что теперь Гарри и Меган Маркл будут выступать на различных мероприятиях с лекциями и напутствиями, гонорар за один такой доклад составляет около миллиона долларов. При этом работать супруги будут вместе. Темы их выступлений будут касаться вопросов расовой справедливости, окружающей среды и психического здоровья.

Напомним, что это первая оплачиваемая должность принца после его отказа от королевского титула.

БА

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