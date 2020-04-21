В Калифорнии появилось граффити в честь приезда принца Гарри

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21 апреля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ELLE

фото: принц Гарри и Меган Маркл, Instagram

Жители Калифорнии необычным образом поприветствовали новых жителей Соединенных Штатов – принца Гарри с супругой Меган Маркл и юным наследником Арчи. Поклонники в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире нарисовали тематическое граффити в Лос-Анджелесе.

На трансформаторной будке изображен принц Гарри в сопровождении двух королевских бульдогов и в голубом худи с надписью: «Сохраняйте спокойствие и мойте руки». При этом автор хотел показать внука Елизаветы II, гуляющего по пустынным американским улицам с собаками.

СМИ приписывают работу художнику Teachr1, который больше недели назад написал следующие строки в честь приезда герцогов Сассекских в США: «Они, кажется, отлично приспосабливаются - Гарри выгуливает щенков в своей старой толстовке, которая все еще ему годится».