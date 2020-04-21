Отрывки из личной переписки принца Гарри и отца Меган Маркл обнародовали в суде

Аргументы Недели → В мире 13+

21 апреля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tatler

принц Гарри, PPE/face to face

В суде обнародовали личную переписку британского принца Гарри и отца Меган Маркл. Ранее герцог и герцогиня Сассекские заявили, что подают в суд на издание The Mail on Sunday за публикацию беседы.

Слушания по данному делу начнутся в грядущую пятницу. Перед их началом адвокаты герцога и герцогини предоставили суду личную переписку Гарри с его тестем, которая произошла за несколько дней до свадьбы принца с Меган. Молодой мужчина попросил Томаса Маркла взять трубку, однако тот, очевидно, проигнорировал данный призыв.

После этого внук Елизаветы II деликатно отметил, что публичность и общение с прессой лишь ухудшат ситуацию, поэтому отцу Меган следует перестать общаться с журналистами. Он также подчеркнул, что будущему тестю не нужно приносить извинений и добавил, что очень хочет с ним поговорить. Это послание также осталось без ответа. В третьем сообщении принц уже более жестко заметил, что любой разговор с представителями СМИ будет иметь неприятные последствия, а помочь Тому разрядить обстановку могут только они с Меган.