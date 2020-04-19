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Первый выход в свет звездной пары в Лос-Анджелесе. Меган Маркл и принц Гарри стали волонтерами и разносят еду нуждающимся

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Первый выход в свет звездной пары в Лос-Анджелесе. Меган Маркл и принц Гарри стали волонтерами и разносят еду нуждающимся

Первый выход Меган и принца Гарри в Лос-Анджелесе выглядит так. На днях Сассексов заметили на улицах Лос-Анджелеса, когда они разносили еду людям, входящим в группу риска заражения коронавирусом и не имеющим возможности выйти на из дома.

Звездная пара работает волонтерами и они надеялись, что в защитных масках их никто не узнает. Но камеры видеонаблюдения зафиксировали членов королевской семьи на пороге домов простых горожан.

«Я подумал: «Рыжий парень выглядит очень знакомо, и девушка у него такая красивая».Только после я увидел машину с охраной. Если бы меня предупредили, я бы надел свою тиару!» — комментирует ситуацию случайный свидетель.

Королева может быть спокойна, внук не прожигает миллионы империи, как раньше, а занимается добрыми делами.

БИ

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