Испанская разведка попала в скандал из-за шпионской программы

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16 июля 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Политики из Каталонии подали в суд на бывшего главу национального разведывательного центра Испании. Его обвиняют в закупке службой шпионских программ.

Скандал разразился после публикаций испанской и британской прессой одной историй. В ней рассказывалось про закупку разведывательным центром Испании программы для взлома смартфонов.

Утверждается, что на прослушку были поставлены журналисты, активисты политических движений, а также политики, выступающие за независимость Каталонии. Среди них спикер парламента Каталонии Роджер Торрент и бывший министр иностранных дел этого региона Эрнест Марагалл.

«Имевшие место действия представляют собой уголовные преступления. Это несанкционированное вторжение и компьютерный шпионаж или незаконное подслушивание», — заявили Торрент и Марагалл.

Теперь оба политика собираются подать в суд на бывшего главу национального разведывательного центра Испании Феликса Санс Ролдана. Якобы при нем происходила закупка шпионской программы.