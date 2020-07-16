Испанская разведка попала в скандал из-за шпионской программы

Политики из Каталонии подали в суд на бывшего главу национального разведывательного центра Испании. Его обвиняют в закупке службой шпионских программ.
Скандал разразился после публикаций испанской и британской прессой одной историй. В ней рассказывалось про закупку разведывательным центром Испании программы для взлома смартфонов.
Утверждается, что на прослушку были поставлены журналисты, активисты политических движений, а также политики, выступающие за независимость Каталонии. Среди них спикер парламента Каталонии Роджер Торрент и бывший министр иностранных дел этого региона Эрнест Марагалл.
«Имевшие место действия представляют собой уголовные преступления. Это несанкционированное вторжение и компьютерный шпионаж или незаконное подслушивание», — заявили Торрент и Марагалл.
Теперь оба политика собираются подать в суд на бывшего главу национального разведывательного центра Испании Феликса Санс Ролдана. Якобы при нем происходила закупка шпионской программы.