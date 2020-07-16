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Испанская разведка попала в скандал из-за шпионской программы

, 14:48 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Испанская разведка попала в скандал из-за шпионской программы
фото: pixabay.com

Политики из Каталонии подали в суд на бывшего главу национального разведывательного центра Испании. Его обвиняют в закупке службой шпионских программ.

Скандал разразился после публикаций испанской и британской прессой одной историй. В ней рассказывалось про закупку разведывательным центром Испании программы для взлома смартфонов.

Утверждается, что на прослушку были поставлены журналисты, активисты политических движений, а также политики, выступающие за независимость Каталонии. Среди них спикер парламента Каталонии Роджер Торрент и бывший министр иностранных дел этого региона Эрнест Марагалл.

«Имевшие место действия представляют собой уголовные преступления. Это несанкционированное вторжение и компьютерный шпионаж или незаконное подслушивание», — заявили Торрент и Марагалл.

Теперь оба политика собираются подать в суд на бывшего главу национального разведывательного центра Испании Феликса Санс Ролдана. Якобы при нем происходила закупка шпионской программы.

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