«Мадрид нас грабит». Каталонский вопрос в Испании всё ещё актуален

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4 июня 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Сепаратистские движения не раз приводили к гражданским войнам и массовому кровопролитию. В основном, это случалось в странах третьего мира.

К примеру, то же Сомали до сих пор находится в состоянии гражданской войны. Курды ожесточённо бьются с сирийцами, турками и иракцами, пытаясь провозгласить республику Курдистан. Но подобные национальные движения существуют не только в Азии или Африке, но и в Европе, причём в Западной, где демократия и свобода – главные принципы идеологии. Каталонская проблема существует и поныне. До сих пор испанское правительство крайне нервно реагирует на движение о независимости в областях Каталонии. Порою прибегают даже к полицейскому насилию, лишь бы избавить подконтрольные регионы от сторонников независимости.

За всю историю Испании, Каталония всегда пыталась отделиться. Многие местные жители не забывают о великом Арагонском королевстве, независимом государстве, существовавшем в Средние века. Арагон славился своими благородными рыцарями и замками, а также крепкой христианской верой. Не раз доблестные воины этих земель сдерживали мавританское наступление. Впоследствии, Каталония стала частью единой Испании. Это произошло уже после окончательного изгнания мавров и падения династии Насридов. Но вскоре местным жителям стало надоедать вечное присутствие руководства из Мадрида. Сепаратистские настроения то и дело охватывали регионы Каталонии. Это приводило к массовым мятежам, которые безжалостно подавлялись правительством. В 1871 году Каталония почти что отделилась от королевства, однако после переговоров с Мадридом провозглашение независимости было отменено. Регион так и остался в составе Испании.

Во времена Франко любые сепаратистские настроения гасились жестоким режимом. Фашисты, стоявшие у власти, не церемонились с мятежниками. Новая волна сопротивления Испании вспыхнула уже в наше время, в 2017 году. Тогда президент Каталонии Карлос Пучдемон провёл референдум, в результате которого область отделилась от Испании. Но правительство Испании снова отказалось признавать независимость региона. Король и премьер-министр опасались массовой вспышки сепаратизма по всем территориям полуострова. Тем же шансом могли воспользоваться астурийцы, баски или жители Севильи. Потому мятеж Пучдемона был подавлен, а все надежды на независимость снова разрушились. Многие известные политики отправились за решётку. В 2018 и 2019 годах движение за независимость Каталонии продолжило разрастаться. Буквально недавно почти вся Барселона оказалась охвачена бунтами.

Правда, и здесь каталонцам не повезло. Испанские власти подавили сопротивление, а затем устроили массовые задержания участников демонстраций. Многие недовольные получили реальные сроки.

Каталонский вопрос ещё долгое время продолжит беспокоить Испанию. Возможно, правительству этой страны стоит подумать о том, чтобы хоть как-то пойти на уступки местным жителям. Ведь расправами и жёсткими подавлениями проблему явно не решить. События 2017 года могут повториться в любой момент.