Sohu назвало единственный возможный вариант захвата Японией российских Курил

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16 июля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Один из островов Курильской гряды, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Обозначен единственный вариант, при котором станет реальным захват Японией российских Курильских островов - в Токио данные территории считают своими. Соответствующий материал появился на страницах китайских сетевых СМИ.

Как констатирует издание Sohu, возможности японской армии не позволяют ей рассчитывать на успех в военном противостоянии с Россией. Токио получит шанс завладеть Курилами только в том случае, если вспыхнет новый глобальный конфликт, говорится в процитированном материале. Отмечается, что очередная мировая война изменит границы многих государств.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский генерал Николай Маломуж озвучил план «возвращения» Киеву Крымского полуострова, который с весны 2014 года является частью РФ.