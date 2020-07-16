Sohu назвало единственный возможный вариант захвата Японией российских Курил
16 июля 2020, 14:05[ «Аргументы Недели» ]
Обозначен единственный вариант, при котором станет реальным захват Японией российских Курильских островов - в Токио данные территории считают своими. Соответствующий материал появился на страницах китайских сетевых СМИ.
Как констатирует издание Sohu, возможности японской армии не позволяют ей рассчитывать на успех в военном противостоянии с Россией. Токио получит шанс завладеть Курилами только в том случае, если вспыхнет новый глобальный конфликт, говорится в процитированном материале. Отмечается, что очередная мировая война изменит границы многих государств.
Ранее в четверг сообщалось, что украинский генерал Николай Маломуж озвучил план «возвращения» Киеву Крымского полуострова, который с весны 2014 года является частью РФ.
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