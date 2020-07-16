Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Sohu назвало единственный возможный вариант захвата Японией российских Курил

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu назвало единственный возможный вариант захвата Японией российских Курил
Один из островов Курильской гряды, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Обозначен единственный вариант, при котором станет реальным захват Японией российских Курильских островов - в Токио данные территории считают своими. Соответствующий материал появился на страницах китайских сетевых СМИ.

Как констатирует издание Sohu, возможности японской армии не позволяют ей рассчитывать на успех в военном противостоянии с Россией. Токио получит шанс завладеть Курилами только в том случае, если вспыхнет новый глобальный конфликт, говорится в процитированном материале. Отмечается, что очередная мировая война изменит границы многих государств.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский генерал Николай Маломуж озвучил план «возвращения» Киеву Крымского полуострова, который с весны 2014 года является частью РФ.

ДЦ

В мире

Sohu назвало единственный возможный вариант захвата Японией российских Курил

Sohu назвало единственный возможный вариант захвата Японией российских Курил

Обозначен единственный вариант, при котором станет реальным захват Японией российских Курильских островов - в Токио данные территории считают своими. Соответствующий материал появился на страницах СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью