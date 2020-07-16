Бывший глава внешней разведки Украины озвучил план «возвращения» Крыма Киеву

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16 июля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Николай Маломуж, бывший руководитель украинской Службы внешней разведки, озвучил план «возвращения» Крымского полуострова Киеву. По данному вопросу генерал высказался в разговоре с представителями СМИ.

Согласно точке зрения Маломужа, процитированного «Русской весной», наступит время, когда регион станет «финансово неподъемен» для Москвы. В этот момент властям РФ нужно предложить сценарий «возвращения» Крыма, позволяющий им «сохранить лицо», полагает собеседник журналистов.

По мнению Николая Маломужа, в частности, можно выступить с инициативой о «переходной периоде», предполагающем создание на полуострове свободной экономической зоны под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов. Россия и Украина в период действия «переходного периода» будут сохранять «нейтралитет», отметил генерал.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный политолог Олег Матвейчев пообещал ликвидацию «террористической» Украине.