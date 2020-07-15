Российский профессор пообещал ликвидацию «кошмарящей» жителей Донбасса Украине
15 июля 2020, 16:34[ «Аргументы Недели» ]
Украина является «террористическим государством» и будет ликвидирована. С соответствующим заявлением выступил в телевизионном эфире Олег Матвейчев, российский политолог, профессор Высшей школы экономики.
По словам эксперта, Киев в Донбассе занимается тем, что с помощью обстрелов «кошмарит» гражданское население с целью воздействия на власти непризнанных ДНР и ЛНР. «Террористическую» Украину ждет свой Нюрнбергский процесс и ликвидация, предсказал Матвейчев на одной из программ канала «Россия 1».
Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Вадим Карасев объяснил, почему вооруженный конфликт в Донбассе не удастся заморозить по приднестровскому сценарию.
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