Российский профессор пообещал ликвидацию «кошмарящей» жителей Донбасса Украине

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15 июля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украина является «террористическим государством» и будет ликвидирована. С соответствующим заявлением выступил в телевизионном эфире Олег Матвейчев, российский политолог, профессор Высшей школы экономики.

По словам эксперта, Киев в Донбассе занимается тем, что с помощью обстрелов «кошмарит» гражданское население с целью воздействия на власти непризнанных ДНР и ЛНР. «Террористическую» Украину ждет свой Нюрнбергский процесс и ликвидация, предсказал Матвейчев на одной из программ канала «Россия 1».

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Вадим Карасев объяснил, почему вооруженный конфликт в Донбассе не удастся заморозить по приднестровскому сценарию.