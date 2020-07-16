Анкара призывает Ереван отказаться от «антитурецкой истерии»

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Флаг Турции. Фото: pixabay.com

Турция осудила «провокации» Вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном и призвала Ереван отказаться от «антитурецкой истерии».

В МИД Турции заявили, что власти Армении должны образумиться и приступить к урегулированию противоречий на Южном Кавказе, а не создавать новые очаги напряженности. В Анкаре считают, что таким образом Армения «пытается прикрыть агрессию и провокации против Азербайджана путем кампании очернения Турции».

Накануне МИД Армении заявил, что Турция своим провокационным поведением наносит ущерб мирному урегулированию карабахского конфликта.