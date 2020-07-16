Алиев заявил, что «никому не советует опережать события в Азербайджане»

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16 июля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: сайт Кремля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанскому народу надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта.

По его словам, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, отметив, что мнение Баку по этому вопросу «категорично».

Алиев также заявил, что «никому не советует опережать события в Азербайджане», поскольку в этом нет никакой необходимости.

«Это может навредить. Мы знаем, что, когда и как надо делать", - сказал азербайджанский лидер.