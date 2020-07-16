В Ирландии пабы останутся закрытыми как минимум до 10 августа

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16 июля 2020, 07:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Ирландский паб. Фото: pixabay.com

Открытие пабов в Ирландии откладывается до 10 августа. Об этом заявил премьер-министр Майкл Мартин.

Кроме того, планы правительства увеличить допустимое число людей, которые могут собираться в одном месте, также будут реализованы позже. Такое решение он назвал «нажатием на кнопку паузы».

Исполняющий обязанности главного врача Ирландии Ронан Глинн добавил, что задача состоит в том, чтобы сохранить стабильность по коронавирусу и не дать людям потерять работу.

По данным на 15 июля коронавирусом в Ирландии заразились по меньшей мере 25,5 тысяч человек, более 1,7 тысячи скончались.