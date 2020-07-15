Количество жертв COVID-19 в Британии превысило 45 тысяч

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15 июля 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудники скорой помощи в Лондоне, Alex Lentati/Keystone Press Agency

Количество жертв коронавируса нового типа за минувшие сутки на территории Великобритании выросло на 85. В общей сложности инфекция унесла жизни 45 053 пациентов в Соединенном Королевстве.

Как уточнили в британском минздраве, число выявленных случаев заражения за прошедшие сутки увеличилось на 538 и достигло 291 911. Накануне прирост числа жертв в Великобритании за 24 часа составил 138, а заболевших – 398.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией. К настоящему моменту в мире выявлено более 12,9 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончались более 570 тысяч человек.