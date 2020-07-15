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В ООН шуткой прокомментировали розыгрыш российских пранкеров

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

В ООН шуткой прокомментировали розыгрыш российских пранкеров
Вован, Лексус, фото: globallookpress.com

Официальному представителю генсека ООН Стефану Дюжаррику нечего сказать по поводу розыгрыша российских пранкеров, которые в телефонном разговоре с польским лидером Анджеем Дудой выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.

«Понятно, что это не был генеральный секретарь. Так что не нам это комментировать», – сказал он. И при этом добавил, что его «нередко обвиняют в том, что выдает себя за генерального секретаря, когда говорит от его имени».

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генерального секретаря ООН. Об этом в среду, 15 июля, сообщил польский Президентский дворец, а также сам глава государства.

НС

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