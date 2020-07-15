Российские пранкеры Вован и Лексус от имени генсека ООН позвонили президенту Польши
15 июля 2020, 16:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генерального секретаря ООН. Об этом в среду, 15 июля, сообщил польский Президентский дворец, а также сам глава государства.
Согласно последней информации, глава Польши Анджей Дуда получил телефонный звонок от "генсека ООН" Антониу Гутерреша, который поздравил политика с победой на выборах и поделился с президентом впечатлениями от дегустации польской водки под названием "зубровка". На самом деле с ним беседовали пранкеры.
Дуда на своей страничке в соцсети заявил, что во время разговора понял – что-то не так. Он отметил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций на самом деле не мог бы так хорошо выговорить слово "зубровка", хотя голос был очень похож.
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