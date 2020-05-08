Пранкеры Вован и Лексус от имени Виталия Кличко разыграли мэра Праги

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли по телефону мэра Праги Зденека Гржиба. Говоривший с ним "шутник" представился киевским градоначальником Виталием Кличко.

В рамках беседы "два мэра" обсудили события 1945 года в Чехии. Гржиб заявил, что советские войска якобы вошли в город слишком поздно, поэтму Прага освободила сама себя. Чуть позже пражский градоначальник понял, что говорит не с Виталием Кличко и потребовал, чтобы собеседник представился.

Пранкер в свою очередь заявил, что является русским блогером, проживающим в Праге, после чего беседа продолжилась. На вопрос о демонтаже памятника маршалу Конев, Зденек Гржиб заявил, что статуя принадлежит району Прага-6, а он должен уважать то, что город хочет сделать со своей собственностью.

Впоследствии Вован заметил, что ему показалось странным желание мэра оправдаться перед неизвестным человеком.