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Пранкеры Вован и Лексус от имени Виталия Кличко разыграли мэра Праги

, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пранкеры Вован и Лексус от имени Виталия Кличко разыграли мэра Праги
мобильный телефон, pixabay.com
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли по телефону мэра Праги Зденека Гржиба. Говоривший с ним "шутник" представился киевским градоначальником Виталием Кличко.
 
В рамках беседы "два мэра" обсудили события 1945 года в Чехии. Гржиб заявил, что советские войска якобы вошли в город слишком поздно, поэтму Прага освободила сама себя. Чуть позже пражский градоначальник понял, что говорит не с Виталием Кличко и потребовал, чтобы собеседник представился.
 
Пранкер в свою очередь заявил, что является русским блогером, проживающим в Праге, после чего беседа продолжилась. На вопрос о демонтаже памятника маршалу Конев, Зденек Гржиб заявил, что статуя принадлежит району Прага-6, а он должен уважать то, что город хочет сделать со своей собственностью.
 
Впоследствии Вован заметил, что ему показалось странным желание мэра оправдаться перед неизвестным человеком. 
ЕТ

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