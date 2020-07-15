Власти Украины объяснили присутствие кораблей НАТО в акватории Черного моря

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15 июля 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

Офис вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в среду, 15 июля, сообщил, с какой целью корабли Североатлантического альянса вошли в акваторию Черного моря.

Согласно последней информации украинской стороны, подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам альянса вошли в Черное море, чтобы принять участие в военных учениях с Украиной и Болгарией.

Подчеркивается, что в ближайшие дни корабли, соблюдая все ограничительные меры, которые связаны с противодействием распространению COVID-19, посетят порт Бургас (Болгария) и порт Одесса (Украина).