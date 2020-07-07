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7 июля 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Стало известно, что корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Сообщается, что в состав минно-тральной группы Североатлантического альянса входит плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции, которая является флагманом, тральщик "Тамбре" Испании, а также "Гаэта" Военно-морских сил Италии.

Отмечается, что Черноморский флот следит за действиями прибывших в акваторию судов.

Ранее военный аналитик из России заподозрил НАТО в намерении уничтожить флот Украины.