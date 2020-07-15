Адвокаты Трампа намерены препятствовать попыткам прокуратуры получить его налоговые декларации
15 июля 2020, 21:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Адвокаты президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа будут препятствовать всем попыткам прокурора округа Нью-Йор Сайруса Вэнса получить налоговые декларации американского лидера.
Соответствующая информация содержится в документах, которые поступили в среду, 15 июля, в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.
В 2019 году Сайрус Вэнс потребовал от американского подразделения базирующейся во Франции фирмы Mazars предоставить данные о налоговых отчислениях Дональда Трампа и его компании Trump Organization, начиная с 2011 года. Прокурор заявил, что хочет ознакомиться с вышеуказанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством, которое касается вероятной роли Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что в прошлом вступали с ним в связь.
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