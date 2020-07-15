Журналисты утверждают, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным до выборов в США
15 июля 2020, 17:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: The Times
Сотрудники британской газеты The Times заявили, что президент США Дональд Трамп хотел бы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным до американских выборов, намеченных на ноябрь.
Издание не указало источник, предоставивший данную информацию. Подчеркивается, однако, что вероятной датой проведения встречи Трампа и Путина является 15 сентября. Контакт политиков может состояться в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В материале уточняется, что во время телефонной беседы 13 июля с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил желание американского лидера провести такую встречу.
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