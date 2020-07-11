Трамп сообщил, что не хочет выхода США из Североатлантического альянса

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11 июля 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

президент США Дональд Трамп, Shawn Thew/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистом заявил, что не хочет выхода страны из Североатлантического альянса, однако считает, что союзники должны платить взносы.

Ранее экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО в рамках саммита в 2018 году выходом США из альянса, если союзники не будут выплачивать взносы в размере 2% ВВП. Позже президент Соединенных Штатов заявил о своей поддержке НАТО, однако раскритиковал те страны альянса, у которых все еще очень маленькие оборонные бюджеты.

Накануне же на вопрос журналиста, действительно ли Трамп хочет выхода страны из НАТО, он ответил отрицательно, но добавил, что союзники по альянсу должны платить свою справедливую долю.