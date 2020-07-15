Семья умершего после задержания полицией Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

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15 июля 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

суд, pixabay.com

В среду, 15 июля, стало известно, что семья умершего после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда подала в суд на власти города Миннеаполис, где произошел трагический инцидент.

Согласно последней информации, иск был направлен в окружной суд штата Миннесота. В качестве ответчиков в документе называют не только руководство Миннеаполиса, но также четырех сотрудников полиции, которые участвовали в задержании Джорджа Флойда.

Адвокат семьи погибшего Бен Крамп заявил в рамках пресс-конференции, что город, в котором случилась трагедия, имеет долгую историю поведения, процедур и намеренного безразличия, нарушающих права арестованных, причем чаще –афроамериканцев.