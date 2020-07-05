Полицейского, проходящего по делу об убийстве Флойда, освободили под залог

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5 июля 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Деньги. Фото: pixabay.com

Бывший полицейский, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джоржда Флойда, освобожден под залог. После смерти Флойда в Миннеаполисе, а затем и по всему миру начались массовые протесты против расизма.

Стало известно, что Ту Тао, которого обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда, освобожден из-под стражи, сумма залога составила 750 тысяч долларов. Также залог заплатили и за коллег Тао Томаса Лейна и Дж. Александра Куэнга, которые проходят по аналогичным обвинениям. В настоящий момент под стражей остается только Дерек Шовин, которого обвиняют непосредственно в убийстве афроамериканца.