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3 июля 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

В поддержку Black Lives Matter

После жестокого убийства чернокожего мужчины Джорджа Флойда, общественность вышла на улицы с протестом, организовав движение Black Lives Matter. Шоу-бизнес и крупные компании не остались в стороне.

В последние годы западные страны охвачены огнем протеста. Простые граждане, политики или даже звезды кино и эстрады выходят на улицу или делают громкие публичные заявления для того, чтобы поддержать угнетенных членов мирового сообщества. Среди этих движений можно особенно выделить защиту ЛГБТК+ представителей, борьбу с насилием в Голливуде и женское движение солидарности Me Too, а также национальное единение против расизма. Новая волна протестов по всему миру вспыхнула как раз из-за него: в Миннесоте полицейский Дерек Шовин во время задержания проявил особую жестокость по отношению к чернокожему парню. Он надавил коленом на шею Джорджа Флойда, после чего тот скончался в реанимации от удушья.

Джордж Флойд

Инцидент стал настоящим триггером, спровоцировавшим массовые беспорядки сначала в США, а затем и в странах Евросоюза. Люди вышли для того, чтобы высказаться против полицейского произвола и расизма, сделав Джорджа Флойда настоящим национальным героем. Так зародилось движение Black Lives Matter. Протестующим не важно, кем был убитый: важно то, что ни один человек не заслуживает такого жестокого обращения и такой ужасной смерти.

Естественно протестное движение сильно ударило по имиджу «белых» представителей культурного сообщества, политики и экономики. Многим крупным компаниям, известным исполнителям, политическим деятелям, актерам и блоггерам пришлось в срочном порядке выражать солидарность движению, чтобы оставаться на плаву. Кто-то это сделал добровольно и от чистого сердца, кто-то был вынужден принять новые правила игры. Но факт остается фактом: движение Black Lives Matter привело в том числе и к весьма странным, даже комичным, изменениям.

Список больше не черный

Социальные сети – это в том числе и агрегатор человеческих мнений и взглядов. Избежать попадания в «ленту» ксенофобных, расистских, сексистских или гомофобных высказываний достаточно трудно. И тем не менее активисты движения Black Lives Matter призвали крупные бренды бойкотировать Facebook и не размещать рекламу в этой соцсети для того, чтобы вынудить компанию усилить модерацию расистских сообщений.

Twitter пошел еще дальше. Работник компании Регинальд Августин обратил внимание на использование ряда неполиткорректных формулировок в программном коде: «blacklist» («черный список»), «whitelist» («белый список»), «automatic slave rekick» («автоматический перезапуск подчиненного процесса», слово «slave» также переводится как «раб»). Руководство социальной сети посчитало, что вы эпоху борьбы за права чернокожих использование подобных терминов недопустимо, и объявило о том, что формулировки будут изменены. Так, например, «черный список» станет «списком отказов».

Сменили название

Новый виток борьбы с расизмом вынуждает музыкантов в корне менять подход к своему творчеству. Так, например, рок-группа Slaves объявила о том, что собирается сменить свое название на более нейтральное. По сообщению участников коллектива, старое название отсылало не к рабству, а к проблеме наркомании и других пагубных зависимостей. Их идея заключалась в том, что люди добровольно идут на поводу своих вредных пристрастий, которые тем не менее можно побороть. Однако в период накала протеста они обратили внимание на то, что название группы может трактоваться иначе, более негативно, и приняли решение сменить его, поддержав таким образом движение Black Lives Matter.

Движение Black Lives Matter

Кинематограф против расизма

Не только музыкальные исполнители, но и деятели кино встали на защиту чернокожего населения. Для того, чтобы выразить солидарность с угнетенными членами общества, многие студии приняли ряд спорных решений, которые, по их мнению, могут отразить современные социальные настроения. Например, создатели культового американского мультсериала «Симпсоны» объявили о том, что «цветных» персонажей отныне не смогут озвучивать «белые» актеры. Это стало реакцией на отказ актера Майка Генри озвучивать в другом мультсериале «Гриффины» чернокожего персонажа Кливленда Брауна.

Стриминговые сервисы Hulu и Netflix тоже не остались в стороне. Они удалили эпизод сериала «Сообщество», в котором один из персонажей во время игры изображает «темного эльфа». Его лицо в сцене покрыто черной краской, и некоторые активисты движения против расизма восприняли это как «блэкфейс» (карикатурное изображение чернокожего «белым» актером), несмотря на то, что в эпизоде дается пояснение, что это именно изображение вымышленного сказочного персонажа.

Кадр из фильма «Унесенные ветром»

Ранее, в связи с движением Black Lives Matter, были удалены эпизоды сериалов «Клиника», «Золотые девочки», «Студия 30» и «В Филадельфии всегда солнечно». Однако сильнее всего общественность удивило решение студии HBO Max удалить классический фильм «Унесенные ветром» из-за того, что в картине одобряют расизм. Правда, позже фильм вернули, добавив примечание об историческом контексте.

Права на аккаунт

Представители шоу-бизнеса вслед за крупными брендами решили передать свои аккаунты в Instagram общественным организациям. Ранее компании из мира моды в период эпидемии коронавируса позволили Всемирной организации здравоохранения, транслировать через их страницы в социальной сети последние новости, которые касаются распространения инфекции. Последовав их примеру, популярная исполнительница Леди Гага предоставила свой аккаунт правозащитным организациям, чтобы ее подписчики получали информацию о движении Black Lives Matter. Селена Гомез не осталась в стороне и поступила аналогичным образом.

Леди Гага

Все эти решения для некоторых людей кажутся весьма спорными, однако сегодня все это становится неотъемлемой частью борьбы за равноправие. Что будет дальше – пока не известно. Но можно точно сказать, что на этом движение Black Lives Matter явно не остановится.