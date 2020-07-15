Беспилотник США долго изучал обстановку у южных рубежей России
15 июля 2020, 20:41[ «Аргументы Недели» ]
Дальний разведывательный беспилотник ВВС США совершил многочасовой полет вблизи границ России на Черном море, Кавказе, а также российских границ с Донбассом, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Дрон ВВС США начал полет вдоль южного берега Крыма, пролетел у черноморского побережья и вошел в воздушное пространство Грузии. Там аппарат проводил наблюдение у российских границ на Кавказе, Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана. На обратном пути RQ-4A Global Hawk, предназначенный для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника, продолжил полет вдоль побережья Кубани и Крыма.
В общей сложности беспилотник находился около южных границ России около девяти часов.
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