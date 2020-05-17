Бешеный дрон заблокировал полеты в Латвии

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17 мая 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Несколько суток держал в напряжении авиацию Латвии взбесившийся дрон. Беспилотник улетел от своих хозяев и пропал. Из-за этого несколько суток в Латвии были ограничены полеты для гражданской авиации.

Дрон «сбежал» еще второго мая. До нынешнего воскресенья летательный аппарат никто не видел. Только теперь его удалось найти.

«Информация о местонахождении дрона поступила от заметившего его человека», — сообщил в воскресенье представить Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцев.

Беспилотник был найден в кроне деревьев. Он запутался в кроне.

25 килограммовый беспилотник с размахом крыльев 5,5 метров мог находиться в воздухе до 90 часов. Куда он улетел, было одному Богу известно. Из-за риска столкновения с самолетами, полеты в небе над Латвией для гражданской авиации были ограничены.