Бешеный дрон заблокировал полеты в Латвии

Несколько суток держал в напряжении авиацию Латвии взбесившийся дрон. Беспилотник улетел от своих хозяев и пропал. Из-за этого несколько суток в Латвии были ограничены полеты для гражданской авиации.
Дрон «сбежал» еще второго мая. До нынешнего воскресенья летательный аппарат никто не видел. Только теперь его удалось найти.
«Информация о местонахождении дрона поступила от заметившего его человека», — сообщил в воскресенье представить Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцев.
Беспилотник был найден в кроне деревьев. Он запутался в кроне.
25 килограммовый беспилотник с размахом крыльев 5,5 метров мог находиться в воздухе до 90 часов. Куда он улетел, было одному Богу известно. Из-за риска столкновения с самолетами, полеты в небе над Латвией для гражданской авиации были ограничены.