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Протестующие напали на полицейских в Нью-Йорке

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Протестующие напали на полицейских в Нью-Йорке
машина полиции Нью-Йорка, Blinkcatcher/blickwinkel

В Нью-Йорке протестующие против жестокости и полицейского насилия совершили нападение на правоохранителей. В результате случившегося пострадали по меньшей мере трое сотрудников местной полиции.

Подчеркивается, что правоохранители подверглись жесткому нападению со стороны участников акции протеста, которые пересекали Бруклинский мост. Уточняется, что полицейские получили серьезные ранения. Среди пострадавших  – глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.

Согласно последней информации, после данного инцидента были задержаны не менее 15 человек.

ЕТ

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