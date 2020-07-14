Трамп: если в США распустят полицию, страна столкнется с крайне печальными последствиями

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14 июля 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что намерение радикальных политиков распустить полицию в стране приведет к крайне печальным последствиям, а также добавил, что этого никогда не случится.

Трамп отметил, что ряд политиков хочет лишить финансирования полицию в США и распустить ее. Американский лидер убежден, что если это случится, появятся "такие показатели, каких никто раньше не видел". В рамках пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов выразил уверенность в том, что впоследствии даже радикально настроенные граждане захотят вернуть полицию как можно скорее.

Дональд Трамп подчеркнул, что, пока он находится у власти, полицейские останутся на своих местах.