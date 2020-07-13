Трампу понравился твит о лжи о коронавирусе

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13 июля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: твиттер Трампа

Дональд Трамп на фото Globalluckpress.com/ Yuri Gripas

Президент США процитировал заявление о том, что медики лгут о коронавирусе. Дональду Трампу понравилась идея, что все вокруг сговорились и хотят, чтобы он проиграл выборы.

С обвинением в лжи в адрес всех выступил ведущий телешоу, музыкант и консерватор Чак Вулери. Он заявил о том, что все врут из-за политики.

«Самая возмутительная ложь — это ложь о COVID-19», — завил Чак Вулери: «Все врут. ЦКЗ, СМИ, демократы, наши врачи — не все, но большинство, которым мы должны доверять. Я думаю, что все дело в выборах и в том, чтобы удержать экономику от восстановления. А вся причина в выборах. Мне это надоело».

Обвинение в лжи уже давно стало «фишкой» Дональда Трампа. Наверное, поэтому он процитировал заявление Чака Вулери. Вероятно, он знает настоящую правду о коронавирусе.

Судя по всему, Чак Вулери и считает себя профессиональным вирусологом. Не очень понятно только, почему он занимается не своим делом: работает на телевидении и в шоу-бизнесе. Сейчас он нужен Соединенным Штатам больше, чем «Капитан Америка». Кто-то должен спасать страну, в которой самая тяжелая ситуация с коронавирусом в мире. Чак Вулери мог бы бросить шоу-бизнес и начать работать над вакциной.