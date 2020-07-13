Заразившихся уже больше 13 миллионов

Количество заразившихся превысило 13 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.
По ситуации на понедельник, 13 июля, коронавирусом заразились 13 062 133 человека. Умерли 572 212, вылечились 7 610 398 человек.
Этот уровень прогнозировался накануне. Теперь в среднем за сутки заражаются около 200 тысяч человек. Накануне врачи установили 194 696 новых случаев заражения коронавирусом. Но в воскресенье этот показатель всегда снижается.
Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты Америки. Там заразились уже почти 3,5 миллиона человек. На втором месте Бразилия, на третьем Индия. Четвертое и пятое место делят Россия и Перу.
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