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Заразившихся уже больше 13 миллионов

, 15:01 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Заразившихся уже больше 13 миллионов
фото: pixabay.com

Количество заразившихся превысило 13 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

По ситуации на понедельник, 13 июля, коронавирусом заразились 13 062 133 человека. Умерли 572 212, вылечились 7 610 398 человек.

Этот уровень прогнозировался накануне. Теперь в среднем за сутки заражаются около 200 тысяч человек. Накануне врачи установили 194 696 новых случаев заражения коронавирусом. Но в воскресенье этот показатель всегда снижается.

Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты Америки. Там заразились уже почти 3,5 миллиона человек. На втором месте Бразилия, на третьем Индия. Четвертое и пятое место делят Россия и Перу.

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