Президент Болгарии призвал правительство и генпрокурора уйти в отставку

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15 июля 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Румен Радев, фото: bnr.bg

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал проходящие в ряде городов страны акций с требованием отставки правительства и главного прокурора. Он заявил о необходимости перезагрузки политического процесса в стране.

"Сегодняшняя олигархическая модель управления исчерпана и отвергнута людьми. Перезагрузка политического процесса и модернизации страны должна пройти через отставку правительства, главного прокурора и проведение честных выборов", - заявил Радев, обращаясь сегодня к нации. Президент призвал сохранять мирный характер акций протеста и не поддаваться на провокации, а полицию - избегать насилия.

В Болгарии продолжаются протесты, которые начались 9 июля в Софии с многотысячной акции поддержки Радева. Болгарские СМИ называют причиной протестов аресты советников президента по вопросам безопасности по правовым вопросам. Их задержали по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.