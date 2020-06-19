Премьер-министр Болгарии заявил, что президент страны подглядывает за ним, когда он находится в спальне

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19 июня 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

В болгарских соцсетях появились фотографии, на которых видно, как премьер-министр страны Бойко Борисов спит в своей спальне. Премьер Болгарии обвиняет в слежке президента страны Румена Радева.

Бойко Борисов утверждает, что для съемки использовался беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

«Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня. Он довел его до террасы перед входом. Я лично говорю, что он следил за мной с помощью беспилотника», - заявил Борисов на пресс-конференции.

На фото также можно увидеть тумбочку, на которой лежит пистолет, а ящик ее наполнен деньгами. По словам премьера, против него фабрикуется компромат с целью сорвать подготовку правительством геостратегических проектов, включая вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.

Как сообщает Страна.ua, конфликт между президентом и премьером Болгарии возник еще в начале года. Так, в феврале Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку оно не работает в интересах граждан и ведет к распаду государственности.