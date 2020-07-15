Трамп назвал смертный приговор трем участникам протестов в Иране «ужасным сигналом» для всего мира
15 июля 2020, 20:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 15 июля, назвал "ужасным сигналом" для всего мира смертный приговор трем участникам протестов, которые прошли в 2019 году в Иране.
Дональд Трамп на своей страничке в соцсети сегодня заметил, что смертный приговор участникам протестов не должен быть приведен в исполнение.
Напомним, в минувший вторник, 14 июля, официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили сообщил, что три человека, которые принимали участие в беспорядках на территории страны в ноябре прошлого года, приговорены к смертной казни.
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