Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В США после двадцатилетнего перерыва возобновят смертные казни

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

В США после двадцатилетнего перерыва возобновят смертные казни
флаг США, pixabay.com

В июле 2020 года в Соединенных Штатах Америки возобновят смертную казнь. Высшая мера наказания для совершивших преступление граждан на федеральном уровне не применялась в стране почти два десятка лет.

Мораторий являлся неофициальным в связи с тем, что правила применения смертельных инъекций не были согласованы. Ранее было возможно использование одного из трех препаратов для проведения казни, теперь же остался только один, передает kp.ru.

15 июня в Министерстве юстиции США сообщили о поручении генерального прокурора назначить сроки казни четырех граждан страны. Все они убили несовершеннолетних.

ЕТ

Общество

В России через несколько дней стартуют испытания вакцины от COVID-19 на людях

В России через несколько дней стартуют испытания вакцины от COVID-19 на людях

В России в ближайшие несколько дней начнутся испытания отечественной вакцины от коронавируса на людях. Приступить к этому можно будет сразу после того, как у военных-добровольцев закончится двухнедельная изоляция.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью