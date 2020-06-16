В США после двадцатилетнего перерыва возобновят смертные казни

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16 июня 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

В июле 2020 года в Соединенных Штатах Америки возобновят смертную казнь. Высшая мера наказания для совершивших преступление граждан на федеральном уровне не применялась в стране почти два десятка лет.

Мораторий являлся неофициальным в связи с тем, что правила применения смертельных инъекций не были согласованы. Ранее было возможно использование одного из трех препаратов для проведения казни, теперь же остался только один, передает kp.ru.

15 июня в Министерстве юстиции США сообщили о поручении генерального прокурора назначить сроки казни четырех граждан страны. Все они убили несовершеннолетних.