Владимир Жириновский предложил отменить мораторий на смертную казнь за распространение фальшивых новостей о коронавирусе

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3 марта 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Предложение лидера ЛДПР вызывает недоумение и смахивает на провокацию, но Владимир Жириновский призывает отменить мораторий на смертную казнь за распространение фальшивых новостей о коронавирусе.

Мера эта будет временной и наказание смертью будет грозить только тем, чьи сообщения спровоцировали панику.

«Нужно временно ввести смертную казнь, чтобы не были фальшивых сведений, чтобы не было обмана. Это нужно, чтобы не было фальшивой информации относительно коронавируса»,- цитирует эпатажного политика «Агентство Москва».