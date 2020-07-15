Два итальянских альпиниста погибли при спуске с Проклятой горы во Франции

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15 июля 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: France Bleu Pays de Savoie

альпинист, pixabay.com

Во французской части альпийского массива Монблан при спуске с Проклятой горы погибли два итальянских туриста. Соответствующую информацию предоставили журналисты со ссылкой на горную жандармерию.

Тела погибших были найдены во время вертолетного облета утром в среду, 15 июля, на склоне вершины Мон-Моди (Проклятая гора).

К настоящему моменту специалистами установлено, что двое опытных альпинистов из Италии 66 и 67 лет шли в связке. Предполагается, что они погибли при спуске из-за допущенной технической ошибки, которая вызвала падение на 300-400 метров.