Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Два итальянских альпиниста погибли при спуске с Проклятой горы во Франции

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: France Bleu Pays de Savoie

Два итальянских альпиниста погибли при спуске с Проклятой горы во Франции
альпинист, pixabay.com

Во французской части альпийского массива Монблан при спуске с Проклятой горы погибли два итальянских туриста. Соответствующую информацию предоставили журналисты со ссылкой на горную жандармерию.

Тела погибших были найдены во время вертолетного облета утром в среду, 15 июля, на склоне вершины Мон-Моди (Проклятая гора).

К настоящему моменту специалистами установлено, что двое опытных альпинистов из Италии 66 и 67 лет шли в связке. Предполагается, что они погибли при спуске из-за допущенной технической ошибки, которая вызвала падение на 300-400 метров.

ЕТ

Политика

В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил подготовить документы для возврата исторически принадлежавших РФ храмов, расположенных в Турции.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью