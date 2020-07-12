Альпинист оценил выводы Генпрокуратуры о гибели туристов во главе с Игорем Дятловым
12 июля 2020, 10:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Инструктор по альпинизму Денис Киселев проанализировал выводы экспертов о том, что же на самом деле могло случиться на перевале Дятлова с командой из девяти туристов в 1959 году.
Он допустил, что лавина могла привести к гибели людей. Также Киселев отметил, что в горах в условиях плохой погоды можно пройти мимо палатки и не заметить ее. «Можно даже пройти мимо нее на расстоянии трех-четырех метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без специальной одежды… Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться», - считает инструктор. Он добавил, что ошибкой группы Дятлова стало решение остаться ночевать на лавиноопасном склоне.
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