Адвокат фонда Дятлова не согласен с результатами проверки Генпрокуратуры

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11 июля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

перевал Дятлова, фото: kalaputski.ru

Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласился с версией Генеральной прокуратуры о причине гибели туристов на перевале от лавины в 1959 году.

Он считает, что и родственники погибших не согласятся с этими выводами. По словам адвоката, возможна только техногенная версия, поэтому проверка прокуратуры ничего не дала.

Ранее заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков уточнил, что версия о лавине нашла свое полное подтверждение во время экспертиз.

Напомним, состоящая из девяти человек группа под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль. Большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.