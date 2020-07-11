В Генпрокуратуре назвали причину гибели группы Дятлова в 1959 году

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11 июля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

гора, снег, pixabay.com

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе в субботу, 11 июля, назвало причину гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году.

Согласно последней информации, причиной гибели туристов под руководством Игоря Дятлова стала снежная лавина, а также то, что молодые люди не смогли найти свою палатку из-за плохой видимости.

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков уточнил, что версия о лавине нашла свое полное подтверждение во время экспертиз. Установлено, что группа, заметив сход снежной массы, ушла на 50 метров от места, где была установлена палатка. Там находилась каменная гряда – единственный ограничитель лавины. Туристы все сделали правильно, однако позже им не удалось найти место привала из-за видимости не более 16 метров.

Выяснилось, что молодые люди спустились дальше, разожгли костер, а затем хотели вернуться к палатке, однако замерзли по пути. Температура в тот день опустилась до 40-45 градусов. Курьяков уточнил, что речь идет о "героической борьбе" и отсутствии паники. Он добавил, что у группы Дятлова не было шансов спастись в сложившихся обстоятельствах.